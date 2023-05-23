ЦНС: Оккупанты проводят "перепись" населения на временно оккупированных территориях Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Центре национального сопротивления сообщают, что россияне обходят дома на временно окупированных териториях Херсонской области в поисках подполья и проводят проверку местных на наличие российского паспорта, пишет УНН.
Детали
На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне проводят так называемую перепись населения.
Ее цель – проверить гражданское население региона на наличие российского паспорта. Соответственно, тем, кто еще не оформил “документ”, угрожают и заставляют в кратчайшие сроки оформить паспорт.
“Перепись” проводят военные, поэтому сразу проверяют людей и ищут партизан.
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