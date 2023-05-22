ЦНС: ворог кидає мешканців ТОТ до в’язниць, щоб примусити до служби в окупаційній армії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Мешканців тимчасово окупованих територій кидають в тюрму, щоб схилити до служби в окупаційній армії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Повідомляється, що окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.
Так, чоловіків на тимчасово окупованих територіях арештовують за найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація.
Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з росії ув’язнені, які погодились воювати на боці рф. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що ворог продовжує відбирати в місцевих мешканців катери, через брак плавзасобів у військах.