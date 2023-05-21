ЦНС: окупанти продовжують відбирати плавзасоби в українців на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Ворог продовжує відбирати в місцевих мешканців катери, через брак плавзасобів у військах. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Як повідомляється, окупанти відібрали близько 100 катерів у місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ.
Таким чином окупанти намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів.
У ЦНС зазначають, що наразі на тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти мають проблеми з логістикою.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що ворог продовжує вживати додаткові заходи щодо протиправного привласнення нерухомості та іншого майна громадян України, які вимушено покинули тимчасово окуповані території.