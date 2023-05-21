ЦНС: оккупанты продолжают отбирать плавсредства у украинцев на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Враг продолжает отбирать у местных жителей катера, из-за нехватки плавсредств в войсках. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, оккупанты отобрали около 100 катеров у местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Изъятые лодки "официально" передали на баланс подразделениям российских оккупационных войск.
Таким образом оккупанты пытаются решить проблему дефицита плавсредств.
В ЦНС отмечают, что сейчас на временно оккупированных территориях юга Украины оккупанты имеют проблемы с логистикой.
Напомним
В ЦНС сообщили, что враг продолжает принимать дополнительные меры по противоправному присвоению недвижимости и другого имущества граждан Украины, которые вынужденно покинули временно оккупированные территории.