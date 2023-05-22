ЦНС: враг бросает жителей ВОТ в тюрьмы, чтобы принудить к службе в оккупационной армии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Жителей временно оккупированных территорий бросают в тюрьму, чтобы склонить к службе в оккупационной армии. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск.
Так, мужчин на временно оккупированных территориях арестовывают по малейшему поводу, в частности, за нарушение комендантского часа, установленного оккупационной администрацией.
После этого задержанных отвозят в полевые лагеря, где их уже ждут завезенные из россии заключенные, которые согласились воевать на стороне рф. Преступники оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в оккупационной армии.
Напомним
В ЦНС сообщили, что враг продолжает отбирать у местных жителей катера, из-за нехватки плавсредств в войсках.