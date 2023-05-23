ЦНС: Окупанти проводять “перепис” населення на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Центрі національного спротиву повідомляють, що росіяни обходять будинки на тимчасово окупованих територіяї Херсонщини у пошуках підпілля та проводять перевірку місцевих на наявність російського паспорта, пише УНН.
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На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни проводять так званий перепис населення.
Його мета – перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта. Відповідно, тим, хто ще не оформив “документ”, погрожують та змушують в найкоротші терміни оформити паспорт.
“Перепис” проводять військові, тому одразу перевіряють людей та шукають партизан.
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