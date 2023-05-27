Окупанти депортували з Маріуполя: в Україну повернули ще одного підлітка

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"Вʼячеслав ріс без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі. Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували Вʼячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та звʼязатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами!" - написала Верещук.

За її словами, це ще одна історія щасливого повернення.

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