Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло 483 дитини - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні загинуло 483 дитини, понад 986 отримали поранення. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Офісу генерального прокурора України.
Цитата
"Станом на ранок 27 травня 2023 року більше ніж 1469 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 483 дитини загинули та понад 986 отримали поранення різного ступеня тяжкості", повідомили в ОГП.
Деталі
Прокурори зауважують, що ці цифри не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 278, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 72, Чернігівській - 70, Луганській - 67.
У п'ятницю, 26 травня, внаслідок обстрілу армією рф медзакладу у Дніпрі постраждало двоє хлопчиків 3 та 6 років.
Нагадаємо
Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру. Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа.
У суботу, 27 травня, в Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими.
На місці ракетного удару розібрано вже 90% завалів, внаслідок ворожої атаки постраждали 32 людини, дві загинули.