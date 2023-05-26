У Дніпрі завтра день жалоби за жертвами ворожого удару
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Дніпрі у суботу, 27 травня, оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару російських військ по одному з медзакладів міста. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з наших лікарень", - повідомив Філатов.
Деталі
Він вказав, що на місці трагедії триває розбір завалів.
"Денний ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Простими словами – психлікарню. Жодних військових обʼєктів там і близько не було. Взагалі. Держава-терористка, вочевидь, вбачає собі загрозу вже навіть у підопічних психіатрії", - написав мер Дніпра.
З його слів, кількість жертв обстрілу досі підраховують. Відомо про двох загиблих людей.
"Дісталося і бідолашним тваринам прилеглої ветклініки", - вказав він.
"Постраждалих могло бути більше. Фактично, людей врятувало диво. На момент атаки по лікарні там тривала «перезмінка». А лише кілька тижнів тому, родини переселенців, що тимчасово проживали на другому поверсі медзакладу, як раз звідти виїхали. Тож, може, диво станеться ще раз. І ми знайдемо тих медпрацівників, з якими нині немає звʼязку. І що кількість жертв не зростатиме далі", - зазначив Філатов.
Щодо руйнувань, то, з йлого слів, "загалом за підсумками масованої ракетної атаки вночі і денного обстрілу, у місті більше тисячі вибитих вікон" - в амбулаторіях і прилеглих житлових будинках, у школах і дитсадочках, на корпусі стадіону і в дитячих позашкільних закладах, у низці інфраструктурних і торгових обʼєктів.
"Є ушкодження дахів і комунікацій. Не кажучи вже про приватне майно людей", - зазначив мер міста.
Нагадаємо
Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. Відомо про 2 загиблих.
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.