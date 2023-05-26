Внаслідок ракетного удару рф по Дніпру постраждали 25 людей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Внаслідок ракетного удару по медзакладу у Дніпрі постраждали вже 25 людей. Про це повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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"25 людей, які постраждали. 19 лікується на стаціонарі, 3 - "тяжких"; двоє дітей - середньої тяжкості, як і казали - 3 і 6 років; 5 лікується амбулаторно. Уже двоє загиблих маємо", - сказав Орлов.
"З двома посадовими особами, лікарями наразі немає зв'язку, як мені повідомили в місті", - зазначив заступник голови ОВА.
Він уточнив, що медзаклад - "психіатричного напрямку".
Нагадаємо
Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. Відомо про 2 загиблих.
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.