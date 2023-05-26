В результате ракетного удара рф по Днепру пострадали 25 человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В результате ракетного удара по медучреждению в Днепре пострадали уже 25 человек. Об этом сообщил первый заместитель главы Днепропетровской ОВА Владимир Орлов в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
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"25 человек, которые пострадали. 19 лечится на стационаре, 3 - "тяжелых"; двое детей - средней тяжести, как и говорили - 3 и 6 лет; 5 лечится амбулаторно. Уже двое погибших имеем", - сказал Орлов.
"С двумя должностными лицами, врачами пока нет связи, как мне сообщили в городе", - отметил замглавы ОВА.
Он уточнил, что медучреждение - "психиатрического направления".
Напомним
Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. Известно о 2 погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.