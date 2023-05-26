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В Днепре завтра день траура по жертвам вражеского удара

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. В Днепре в субботу, 27 мая, объявили днем траура по погибшим в результате ракетного удара российских войск по одному из медучреждений города. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц", - сообщил Филатов.

Детали

Он указал, что на месте трагедии продолжается разбор завалов.

"Дневной ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывали психиатрическую помощь. Простыми словами – психбольницу. Никаких военных объектов там и близко не было. Вообще. Государство-террорист, очевидно, видит себе угрозу уже даже в подопечных психиатрии", - написал мэр Днепра.

По его словам, количество жертв обстрела до сих пор подсчитывают. Известно о двух погибших людях.

"Досталось и бедным животным близлежащей ветклиники", - указал он.

"Пострадавших могло быть больше. Фактически, людей спасло чудо. На момент атаки в больнице там шла «пересменка». А всего несколько недель назад, семьи переселенцев, временно проживавших на втором этаже медучреждения, как раз оттуда выехали. Поэтому, может, чудо произойдет еще раз. И мы найдем тех медработников, с которыми сейчас нет связи. И что количество жертв не будет расти дальше", - отметил Филатов.

Что касается разрушений, то, по его словам, "в целом по итогам массированной ракетной атаки ночью и дневного обстрела, в городе более тысячи выбитых окон" - в амбулаториях и прилегающих жилых домах, в школах и детсадах, на корпусе стадиона и в детских внешкольных учреждениях, в ряде инфраструктурных и торговых объектов.

"Есть повреждения крыш и коммуникаций. Не говоря уже о частном имуществе людей", - отметил мэр города.

Напомним

Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. Известно о 2 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая. 

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