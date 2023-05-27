В результате вооруженной агрессии рф в Украине погибло 483 ребенка - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украине погибло 483 ребенка, более 986 получили ранения. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram Офиса генерального прокурора Украины.
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"По состоянию на утро 27 мая 2023 года более 1469 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 483 ребенка погибли и более 986 получили ранения различной степени тяжести", сообщили в ОГП.
Детали
Прокуроры отмечают, что эти цифры не окончательные, продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 462, Харьковской - 278, Киевской - 128, Херсонской - 102, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 72, Черниговской - 70, Луганской - 67.
В пятницу, 26 мая, в результате обстрела армией рф медучреждения в Днепре пострадали двое мальчиков 3 и 6 лет.
Напомним
Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар.
В субботу, 27 мая, в Днепре объявили днем траура по погибшим.
На месте ракетного удара разобрано уже 90% завалов, в результате вражеской атаки пострадали 32 человека, два погибли.