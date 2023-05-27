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Ракетний удар по Дніпру: розібрано 90% завалів, 32 людини постраждали

Київ • УНН

 • 407382 перегляди

КИЇВ. 27 травня УНН. На місці ракетного удару по Дніпру розібрано вже 90% завалів, внаслідок ворожої атаки постраждали 32 людини, дві загинули. Про це повідомив Голова Дніпропетровської військової адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні - День жалоби за загиблими у Дніпрі. Два життя вчора обірвала російська ракета. Пам'ятаємо...

Всю ніч на місці трагедії тривали пошукові роботи, продовжуються вони й нині. На зараз розібрали 90% завалів. Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

Постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вчора ввечері нанесли удар по Марганецькій громаді.

"Вчора ввечері окупанти вдарили по Марганецькій ТГ, що на Нікопольщині, з важкої артилерії. Люди не постраждали. На ранок ворог здійснив повторну атаку по території громади. Пошкоджено лінію електропередач.

В інших районах області протягом ночі було тихо", - зазначив він.

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