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13 марта, 15:57 • 103872 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по Днепру: разобрано 90% завалов, 32 человека пострадали

Киев • УНН

 • 407380 просмотра

КИЕВ. 27 мая УНН. На месте ракетного удара по Днепру разобрано уже 90% завалов, в результате вражеской атаки пострадали 32 человека, два погибли. Об этом сообщил Председатель Днепропетровской военной администрации, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня - День траура по погибшим в Днепре. Две жизни вчера оборвала российская ракета. Помним...

Всю ночь на месте трагедии продолжались поисковые работы, продолжаются они и сейчас. На сейчас разобрали 90% завалов. До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты.

Пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро - тяжелые", - говорится в сообщении.

Дополнение

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты вчера вечером нанесли удар по Марганецкой громаде.

"Вчера вечером оккупанты ударили по Марганецкой ТГ, что на Никопольщине, из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. На утро враг совершил повторную атаку по территории громады. Повреждена линия электропередач.

В других районах области в течение ночи было тихо", - отметил он.

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