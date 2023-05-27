Ракетный удар по Днепру: разобрано 90% завалов, 32 человека пострадали

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"Сегодня - День траура по погибшим в Днепре. Две жизни вчера оборвала российская ракета. Помним...

Всю ночь на месте трагедии продолжались поисковые работы, продолжаются они и сейчас. На сейчас разобрали 90% завалов. До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты.

Пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро - тяжелые", - говорится в сообщении.

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Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты вчера вечером нанесли удар по Марганецкой громаде.

"Вчера вечером оккупанты ударили по Марганецкой ТГ, что на Никопольщине, из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. На утро враг совершил повторную атаку по территории громады. Повреждена линия электропередач.

В других районах области в течение ночи было тихо", - отметил он.

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