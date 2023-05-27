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Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 366375 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та 2 - типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Загалом, протягом минулої доби, відбулось 25 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби окупанти завдали 18 ракетних та 60 авіаційних ударів, зокрема задіяли іранські ударні дрони типу “Shahed”.

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