Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та 2 - типу “Zala”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника", - йдеться в повідомленні.
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У Генштабі додали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Загалом, протягом минулої доби, відбулось 25 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту.
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби окупанти завдали 18 ракетних та 60 авіаційних ударів, зокрема задіяли іранські ударні дрони типу “Shahed”.