Генштаб: окупанти протягом минулої доби завдали 18 ракетних та 60 авіаційних ударів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Протягом минулої доби окупанти завдали 18 ракетних та 60 авіаційних ударів, зокрема задіяли іранські ударні дрони типу “Shahed”. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Загалом протягом доби противник завдав 18 ракетних ударів по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками) та, двічі за добу, застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по місту Дніпро.
Крім того, ворог завдав 60 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу “Shahed” по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк. Водночас, здійснив близько 34 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додали, що до тимчасово захопленої Новопетриківки Донецької області прибули декілька десятків російських військовослужбовців для проведення так званих “контрдиверсійних заходів”.
Загарбники обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. А по великому рахунку - просто грабують громадян.
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