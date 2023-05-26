Генштаб: оккупанты за прошедшие сутки нанесли 18 ракетных и 60 авиационных ударов по Украине

Цитата

"Всего в течение суток противник нанес 18 ракетных ударов по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками) и, дважды за сутки, применил 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по городу Днепр.

Кроме того, враг нанес 60 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа “Shahed” по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк. В то же время, совершил около 34 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавили, что во временно захваченную Новопетриковку Донецкой области прибыли несколько десятков российских военнослужащих для проведения так называемых “контрдиверсионных мероприятий”.

Захватчики обыскивают частные дома, изымают мобильные устройства, незаконно завладевают транспортными средствами местных жителей. А по большому счету - просто грабят граждан.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зверством вражескую атаку по Днепру, а россиян абсолютно больными существами.