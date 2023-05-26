Суто звірство: Зеленський про ворожий ракетний удар по Дніпру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав звірством ворожу атаку по Дніпру, а росіян абсолютно хворими істотами. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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«Провів Ставку. Питання – очевидні. Передова, наш захист, наші активні дії, забезпечення наших воїнів зброєю та снарядами, технікою. ППО і захист від терору. Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації у Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей.
«Мої співчуття рідним та близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, і серед них – двоє дітей», - розповів Зеленський.
Доповнення
26 травня окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру. Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки.
Пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння, автівки містян. Кількість поранених зросла до 31.
"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили у прокуратурі.