Удар рф по Дніпру: кількість поранених зросла до 31
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У результаті російського ракетного удару по Дніпру зросла кількість постраждалих. Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, наразі відомо про 31 пораненого, передає УНН.
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Станом на 17:15, дві людини загинули, ще тридцять одна – отримала поранення, з них двоє дітей - хлопчики 3 та 6 років, повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо
26 травня окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру. Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки.
Пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння, автівки містян.
"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили у прокуратурі
Рятувально-пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області.