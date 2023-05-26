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Удар рф по Дніпру: кількість поранених зросла до 31

Удар рф по Дніпру: кількість поранених зросла до 31

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У результаті російського ракетного удару по Дніпру зросла кількість постраждалих. Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, наразі відомо про 31 пораненого, передає УНН.

Деталі

Станом на 17:15, дві людини загинули, ще тридцять одна – отримала поранення, з них двоє дітей - хлопчики 3 та 6 років, повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо

26 травня окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру. Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки.

Пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння, автівки містян.

"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили у прокуратурі

Рятувально-пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області.

Українські Національні Новини

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