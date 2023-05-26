Удар рф по Днепру: количество раненых возросло до 31
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В результате российского ракетного удара по Днепру возросло количество пострадавших. Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, сейчас известно о 31 раненом, передает УНН.
Детали
По состоянию на 17:15, два человека погибли, еще тридцать один – получил ранения, из них двое детей - мальчики 3 и 6 лет, сообщили в прокуратуре.
Напомним
26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники.
Повреждены девять многоквартирных домов, частные домовладения, автомобили горожан.
"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре
Спасательно-поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, работники ГСЧС и правоохранители области.