Удар рф по Днепру: количество раненых возросло до 31

Детали

По состоянию на 17:15, два человека погибли, еще тридцать один – получил ранения, из них двое детей - мальчики 3 и 6 лет, сообщили в прокуратуре.

Напомним

26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники.

Повреждены девять многоквартирных домов, частные домовладения, автомобили горожан.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре

Спасательно-поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, работники ГСЧС и правоохранители области.