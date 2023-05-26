Чисто зверство: Зеленский о вражеском ракетном ударе по Днепру

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«Провел Ставку. Вопросы – очевидны. Передовая, наша защита, наши активные действия, обеспечение наших воинов оружием и снарядами, техникой. ПВО и защита от террора. В течение дня получаю доклады о ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это чисто зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа», - сказал Зеленский.

Он отметил, что по состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека.

«Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 человек ранены, и среди них – двое детей», - рассказал Зеленский.

Дополнение

26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники.

Повреждены девять многоквартирных домов, частные домовладения, автомобили горожан. Количество раненых возросло до 31.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.