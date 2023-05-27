Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также было уничтожено 5 вражеских разведывательных БпЛА типа “Орлан-10” и 2 - типа “Zala”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В общем, за прошедшие сутки, состоялось 25 боевых столкновения на указанных участках фронта.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 18 ракетных и 60 авиационных ударов, в частности задействовали иранские ударные дроны типа “Shahed”.