Оккупанты депортировали из Мариуполя: в Украину вернули еще одного подростка

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"Вячеслав рос без родителей. В 2021-м в возрасте 15 лет начал обучение в Мариупольском высшем металлургическом училище. После захвата врагом Мариуполя оккупанты депортировали Вячеслава в Шахтерск. Но парень оказался смелым и находчивым. Нашел способ дать знать о себе и связаться с кем надо. Остальное было делом усилий, терпения и настойчивости многих неравнодушных людей. Но сегодня парень уже с нами!" - написала Верещук.

По ее словам, это еще одна история счастливого возвращения.

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