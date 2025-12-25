Аномальное Рождество в Исландии: зафиксирован температурный рекорд +19,8°C

$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 15128 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 17163 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 20173 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 16509 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 15435 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13101 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 48754 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 66052 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32274 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 53609 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьми25 декабря, 06:45
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера24 декабря, 15:00
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Эксклюзив
24 декабря, 13:26
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фото
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрута24 декабря, 14:00
Financial Times

Аномальное Рождество в Исландии: зафиксирован температурный рекорд +19,8°C

Киев • УНН

 78 просмотра

Накануне Рождества в Исландии зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в декабре, достигнув +19,8°C в городе Сейдисфьордур. Это потепление объясняется тропическими воздушными массами и особенностями местного ландшафта.

Аномальное Рождество в Исландии: зафиксирован температурный рекорд +19,8°C

В Исландии накануне Рождества зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений в декабре. В 11:00 в городе Сейдисфьордур столбики термометров поднялись до отметки +19,8°C, что является беспрецедентным показателем для арктического региона в этот период. Об этом сообщают СМИ страны, пишет УНН.

Детали

Специалисты Исландского метеорологического бюро объясняют такое резкое потепление поступлением воздушных масс тропического происхождения и особенностями местного ландшафта. Сильный ветер в сочетании с горным рельефом создает нисходящие потоки, которые дополнительно прогревают воздух.

Холоднее нормы: синоптики дали прогноз на январь25.12.25, 14:09

Это фальшивое тепло. Другая станция в Сейдисфьордюре, к северу от основания фьорда в Вестдалуре, на протяжении большей части этого вечера работала и измерила максимальную температуру 19,4 градуса. 

– написал метеоролог Эйнар Свейнбьорнссон в сообщении на своей странице в Facebook.

Предыдущий декабрьский максимум был установлен в 2019 году и составлял +19,7°C. В этом году аналогичную цифру также зафиксировали в Баккагерди, однако показатель в Сейдисфьордуре официально стал новым абсолютным рекордом месяца.

Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье25.12.25, 11:14

Степан Гафтко

