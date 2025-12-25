Аномальное Рождество в Исландии: зафиксирован температурный рекорд +19,8°C
Накануне Рождества в Исландии зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в декабре, достигнув +19,8°C в городе Сейдисфьордур. Это потепление объясняется тропическими воздушными массами и особенностями местного ландшафта.
В Исландии накануне Рождества зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений в декабре. В 11:00 в городе Сейдисфьордур столбики термометров поднялись до отметки +19,8°C, что является беспрецедентным показателем для арктического региона в этот период. Об этом сообщают СМИ страны, пишет УНН.
Специалисты Исландского метеорологического бюро объясняют такое резкое потепление поступлением воздушных масс тропического происхождения и особенностями местного ландшафта. Сильный ветер в сочетании с горным рельефом создает нисходящие потоки, которые дополнительно прогревают воздух.
Это фальшивое тепло. Другая станция в Сейдисфьордюре, к северу от основания фьорда в Вестдалуре, на протяжении большей части этого вечера работала и измерила максимальную температуру 19,4 градуса.
Предыдущий декабрьский максимум был установлен в 2019 году и составлял +19,7°C. В этом году аналогичную цифру также зафиксировали в Баккагерди, однако показатель в Сейдисфьордуре официально стал новым абсолютным рекордом месяца.
