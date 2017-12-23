Американский генерал призвал морпехов США в Норвегии готовиться к войне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Генерал Роберт Неллер, командующий Корпуса морской пехоты США, предупредил своих подчиненных о приближении войны и призвал их готовиться к будущей битвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Соответствующее заявление Неллер сделал во время визита по приглашению правительства Норвегии в американских морских пехотинцев, расположенных на территории страны Скандинавского полуострова на ротационной основе.
Генерал отметил, что Россия и тихоокеанский регион являются основными возможными зонами вооруженного конфликта в будущем.
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“Надеюсь, что неправ, но приближается война ... Вы уже участвуем в бою, находясь здесь — в информационном бою, политическом”, — цитирует слова генерала издание Military.com.
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Издание отмечает, что морским пехотинцам США в Норвегии ранее запретили использовать слово “Россия” в общении со СМИ.
Следует отметить, что Российская Федерация неоднократно выступала против присутствия морских пихотицнив США в Норвегии.
Как ранее отмечал УНН, Белый Дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, обозначающую глобальные угрозы, крупнейшими из которых признаны РФ и Китай.