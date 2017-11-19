Генерал США заявив, що не підкориться "незаконному" наказу Трампа про ядерну атаку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Американський генерал Джон Хайт, відповідальний за атомний арсенал країни, заявив, що не підкориться “незаконному” указу президента Дональда Трампа про ядерний удар, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

 

Глава Стратегічного командування ЗС США, відповідальний за атомний арсенал країни, генерал Джон Хайт заявив, що не стане підкорятися “незаконному” розпорядженню президента США Д.Трампа про застосування ядерної зброї.

“Мені здається, нас тримають за усіх своїх. Однак ми не дурні. Про подібні речі (застосування ядерної зброї — ред.) Ми серйозно думаємо”, — заявив він.

Також генерал додав: “Що може статися, якщо мова зайде про щось незаконне? Тоді я скажу: пане президенте, це незаконно”.

Окрім того, він зазначив, що завжди можна обговорити альтернативні рішення.

Міністерство оборони США поки не відреагувало на висловлювання Д.Хайта.

Як повідомляв УНН, у США вперше за 40 років розглянуть ймовірність запуску ядерної зброї.

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