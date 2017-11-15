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У США вперше за 40 років розглянуть ймовірність запуску ядерної зброї

У США вперше за 40 років розглянуть ймовірність запуску ядерної зброї

Київ • УНН

 • 22552 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Вперше за більш ніж 40 років американський Конгрес розпочав розгляд повноважень президента щодо початку використання США ядерної зброї, передає УНН з посиланням на Euronews.

Сенатор від Республіканської партії Боб Коркер скликав у вівторок слухання з питання процесу запуску ядерного удару. Цей процес був вперше схвалений в 1946 році, коли Гаррі Трумен став президентом - після того, як атомні бомби були скинуті над Хіросімою та Нагасакі.

Зараз, якщо президент вирішить нанести удар, він може коротко проконсультуватися з військовими та цивільними радниками, які, ймовірно, спробують змінити його думку. Але в кінцевому підсумку підрозділи збройних сил повинні будуть слідувати наказам Голови держави.

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Генерали з кола президента США Дональда Трампа – голова Пентагону Джеймс Маттіс, глава апарату Білого дому Джон Келлі або радник з питань національної безпеки американського президента Герберт Раймонд МакМастер не мають повноважень відмінити наказ президента, зазначає видання.

Крім того зазначається, що за останніми оцінками, ракета, запущена лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, може досягти Сполучених Штатів протягом 30-40 хвилин.

"Я хвилююся, чесно кажучи, про доступ до ядерних кодів запуску. Про те що він (Дональд Трамп), на піку люті, вирішить зробити щось через Кіма Чен Ина – тоді чесно кажучи дуже мало що зможе його зупинити ", - заявив колишній директор бюро національної розвідки США Джеймс Клеппер.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про готовність провести зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

 

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