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Трамп висловив готовність укласти угоду з КНДР

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КИЇВ.7 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп в перший день свого візиту на Корейський півострів повідомив про готовність вести переговори з Північною Кореєю стосовно припинення ядерної програми КНДР, закликаючи Пхеньян "сісти за стіл" та "укласти угоду", передає УНН з посиланням на AP.

Трамп заявив, що Сполучені Штати за необхідності будуть використовувати військову силу, однак він висловив сподівання впоратись із зростаючою напруженістю у відносинах з Пхеньяном через дипломатію.

"Для Північної Кореї існує сенс сісти за стіл та укласти угоду, яка була б корисною для громадян Північної Кореї та для світу", - заявив американський лідер під час спільної прес-конференції з президентом Південної Кореї Муном Дже Ином.

Він зазначив, що три авіаносці були розгорнуті в цьому регіоні, додавши при цьому, що "ми сподіваємось, з Божою допомогою, нам ніколи не доведеться використовувати" військові варіанти і що "в кінцевому підсумку це все врегулюється".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий провести зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

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