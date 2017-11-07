Трамп выразил готовность заключить соглашение с КНДР

Трамп заявил, что Соединенные Штаты при необходимости будут использовать военную силу, однако он выразил надежду справиться с растущей напряженностью в отношениях с Пхеньяном через дипломатию.

"Для Северной Кореи имеет смысл сесть за стол и заключить соглашение, которое было бы полезным для граждан Северной Кореи и миру", - заявил американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Муном Дже Ыном.

Он отметил, что три авианосца были развернуты в регионе, добавив при этом, что "мы надеемся, с Божьей помощью, нам никогда не придется использовать" военные варианты и что "в конечном итоге это все урегулируется".

Напомним, ранее Трамп заявил, что готов провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.