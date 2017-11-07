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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59922 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128005 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 107093 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109664 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107896 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100804 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105593 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
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Трамп выразил готовность заключить соглашение с КНДР

Трамп выразил готовность заключить соглашение с КНДР

Киев  •  УНН

 • 10445 просмотра

КИИВ.7 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в первый день своего визита на Корейский полуостров сообщил о готовности вести переговоры с Северной Кореей о прекращении ядерной программы КНДР, призывая Пхеньян "сесть за стол" и "заключить соглашение", передает УНН со ссылкой на AP.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты при необходимости будут использовать военную силу, однако он выразил надежду справиться с растущей напряженностью в отношениях с Пхеньяном через дипломатию.

"Для Северной Кореи имеет смысл сесть за стол и заключить соглашение, которое было бы полезным для граждан Северной Кореи и миру", - заявил американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Муном Дже Ыном.

Он отметил, что три авианосца были развернуты в регионе, добавив при этом, что "мы надеемся, с Божьей помощью, нам никогда не придется использовать" военные варианты и что "в конечном итоге это все урегулируется".

Напомним, ранее Трамп заявил, что готов провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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