Трамп заявив про готовність зустрітися з лідером КНДР

"НУ, я зустрічаюсь з різними людьми з багатьох країн...Я збираюсь на Філіпіни...Я готовий сісти для переговорів, з ким тільки вважатиму за необхідне. Я не думаю, що це ознака сили чи слабкості. Я думаю, що сідати за стіл переговорів з людьми - це не так уже й погано. Тому я, безумовно, готовий зустрітися з Кім Чен Ином. Але подивимося, як воно буде. Поки рано говорити про це", - сказав президент США.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив про те, що “дуже скоро” прийме рішення щодо внесення КНДР в список країн-спонсорів тероризму.