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Трамп заявив про готовність зустрітися з лідером КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про те, що готовий провести зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це він заявив на американському телешоу Full Measure, передає УНН

"НУ, я зустрічаюсь з різними людьми з багатьох країн...Я збираюсь на Філіпіни...Я готовий сісти для переговорів, з ким тільки вважатиму за необхідне. Я не думаю, що це ознака сили чи слабкості. Я думаю, що сідати за стіл переговорів з людьми - це не так уже й погано. Тому я, безумовно, готовий зустрітися з Кім Чен Ином. Але подивимося, як воно буде. Поки рано говорити про це", - сказав президент США.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив про те, що “дуже скоро” прийме рішення щодо внесення КНДР в список країн-спонсорів тероризму.

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