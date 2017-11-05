США ухвалять рішення щодо внесення КНДР в список спонсорів тероризму - Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про те, що “дуже скоро” прийме рішення щодо внесення КНДР в список країн-спонсорів тероризму, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Ми маємо намір прийняти рішення дуже скоро”, — сказав він супроводжуючим його журналістам на борту літака по дорозі в Токіо.
Зазначається, що при цьому Д.Трамп підкреслив, що КНДР представляє “дуже велику проблему для США і для всього світу”.
“Ми хочемо, щоб вона була вирішена. Протягом 25 років була абсолютна слабкість, ось чому зараз ми застосовуємо зовсім інший підхід”, — додав президент США.
Як повідомляв УНН, Північна Корея звинуватила США у спробах “розпалити ядерну війну”.