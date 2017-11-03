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КНДР звинуватила США у спробах “розпалити ядерну війну”

КНДР звинуватила США у спробах “розпалити ядерну війну”

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Північна Корея звинуватила США у “спробах розпалити ядерну війну” через спільні військові навчання США, Японії та Південної Кореї, передає УНН посилаючись на The Independent.

За стверджуваннями Пхеньяну, “гангстерські американські імперіалісти” проводили військові навчання для “завдання несподіваного ядерного удару”. Відповідні заяви Північної Кореї з’явились після того, як два бомбардувальника США пролетіли над північним півостровом.

“Дії США ясно вказують на те, що бандитські американські імперіалісти — це ті, хто погіршує ситуацію на Корейському півострові і намагається розпалити ядерну війну”, — заявили у Пхеньяну.

Як повідомляв УНН, за даними розвідки Південної Кореї, КНДР готується до проведення нового ракетного випробування.

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