Два бомбардувальники США пролетіли над Корейським півостровом

Повідомляється, що навчання були проведені у супроводі винищувачів з Південної Кореї і Японії.

“Місія постійної присутності бомбардувальників була спланована заздалегідь і не є відповіддю на яку-небудь поточну подію”, — йдеться в заяві ВВС.

Також повідомляється, що навчаннях беруть участь бомбардувальники B1-B, що базуються на базі ВПС США на острові Гуам.

Як повідомляв УНН, розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР готує новий запуск ракети.