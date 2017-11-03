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Два бомбардувальники США пролетіли над Корейським півостровом

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Два бомбардувальники ВПС США провели навчання в районі Корейського півострова, передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що навчання були проведені у супроводі винищувачів з Південної Кореї і Японії.

“Місія постійної присутності бомбардувальників була спланована заздалегідь і не є відповіддю на яку-небудь поточну подію”, — йдеться в заяві ВВС.

Також повідомляється, що навчаннях беруть участь бомбардувальники B1-B, що базуються на базі ВПС США на острові Гуам.

Як повідомляв УНН, розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР готує новий запуск ракети.

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