Два бомбардувальники США пролетіли над Корейським півостровом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Два бомбардувальники ВПС США провели навчання в районі Корейського півострова, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що навчання були проведені у супроводі винищувачів з Південної Кореї і Японії.
“Місія постійної присутності бомбардувальників була спланована заздалегідь і не є відповіддю на яку-небудь поточну подію”, — йдеться в заяві ВВС.
Також повідомляється, що навчаннях беруть участь бомбардувальники B1-B, що базуються на базі ВПС США на острові Гуам.
Як повідомляв УНН, розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР готує новий запуск ракети.