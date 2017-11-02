Розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР готує новий запуск ракети

Південна Корея попередила про можливість проведення нового ракетного випробування КНДР. Такі висновки зробила розвідка країни, проаналізувавши та виявивши активність на науково-дослідних базах Північної Кореї.

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Крім того, за даними розвідки, "полігон для проведення ядерних випробувань на північному заході країни Пунгері міг бути пошкоджений через шосте та найбільше ядерне випробування, проведене у вересні цього року".

Як повідомляв УНН, у КНДР обвалився тунель для випробування ядерної зброї Punggye-ri, внаслідок чого загинуло 200 людей