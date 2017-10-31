На полігоні для випробування ядерної зброї у КНДР загинуло 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У КНДР обвалився тунель для випробування ядерної зброї Punggye-ri, внаслідок чого загинуло 200 людей. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.
Повідомляють, що обвал стався під час будівництва підземного тунелю на ядерному полігоні на північному сході КНДР.
Близько 100 працівників опинилися у пастці. Згодом, під час рятувальної операції стався ще один обвал. Загалом, під час обвалів загинуло 200 осіб.
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Одне з джерел повідомляє, що аварія сталася через ослаблення території після шостого ядерного випробування в КНДР, проведеного на полігоні 3 березня.
Корейське метеорологічне агентство повідомило, що в ході перевірки 30 днів тому в підвалі заливу Pukgyeri поруч з ядерним полігоном, де проводять випробування, було виявлено витік радіоактивних матеріалів.