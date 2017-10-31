На полігоні для випробування ядерної зброї у КНДР загинуло 200 осіб

Повідомляють, що обвал стався під час будівництва підземного тунелю на ядерному полігоні на північному сході КНДР.

Близько 100 працівників опинилися у пастці. Згодом, під час рятувальної операції стався ще один обвал. Загалом, під час обвалів загинуло 200 осіб.

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Одне з джерел повідомляє, що аварія сталася через ослаблення території після шостого ядерного випробування в КНДР, проведеного на полігоні 3 березня.

Корейське метеорологічне агентство повідомило, що в ході перевірки 30 днів тому в підвалі заливу Pukgyeri поруч з ядерним полігоном, де проводять випробування, було виявлено витік радіоактивних матеріалів.