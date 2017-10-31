На полигоне для испытания ядерного оружия в КНДР погибли 200 человек

Сообщают, что обвал произошел во время строительства подземного тоннеля на ядерном полигоне на северо-востоке КНДР.

Около 100 работников оказались в ловушке. Впоследствии, во время спасательной операции произошел еще один обвал. В общем, во время обвалов погибло 200 человек.

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Один из источников сообщает, что авария произошла из-за ослабления территории после шестого ядерного испытания в КНДР, проведенного на полигоне 3 марта.

Корейское метеорологическое агентство сообщило, что в ходе проверки 30 дней в подвале залива Pukgyeri рядом с ядерным полигоном, где проводят испытания, была обнаружена утечка радиоактивных материалов.