На полигоне для испытания ядерного оружия в КНДР погибли 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В КНДР обрушился тоннель для испытания ядерного оружия Punggye-ri, в результате чего погибли 200 человек. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.
Сообщают, что обвал произошел во время строительства подземного тоннеля на ядерном полигоне на северо-востоке КНДР.
Около 100 работников оказались в ловушке. Впоследствии, во время спасательной операции произошел еще один обвал. В общем, во время обвалов погибло 200 человек.
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Один из источников сообщает, что авария произошла из-за ослабления территории после шестого ядерного испытания в КНДР, проведенного на полигоне 3 марта.
Корейское метеорологическое агентство сообщило, что в ходе проверки 30 дней в подвале залива Pukgyeri рядом с ядерным полигоном, где проводят испытания, была обнаружена утечка радиоактивных материалов.