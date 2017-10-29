КНДР проводить навчальні евакуації в рамках "підготовки до війни"

Зазначається, що навчання проводяться в невеликих містах і селищах.

У Пхеньяні евакуацій не проводилося.

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Також стверджується, що в рамках навчань було відпрацьовано затемнення - відключення світла в містах в нічний час для того, щоб не привертати авіацію противника.

Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у американської сторони є ряд військових варіантів для вирішення ситуації навколо КНДР.