КНДР проводить навчальні евакуації в рамках "підготовки до війни"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У КНДР проводяться масові навчальні евакуації з метою "підготовки до війни". Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Зазначається, що навчання проводяться в невеликих містах і селищах.
У Пхеньяні евакуацій не проводилося.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США ввели санкції проти КНДР за порушення прав людини
Також стверджується, що в рамках навчань було відпрацьовано затемнення - відключення світла в містах в нічний час для того, щоб не привертати авіацію противника.
Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у американської сторони є ряд військових варіантів для вирішення ситуації навколо КНДР.