Разведка Южной Кореи заявила, что КНДР готовит новый запуск ракеты

Южная Корея предупредила о возможности проведения нового ракетного испытания КНДР. Такие выводы сделала разведка страны проанализировав и обнаружив активность на научно-исследовательских базах Северной Кореи.

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Кроме того, по данным разведки, "полигон для проведения ядерных испытаний на северо-западе страны Пунгэри мог быть поврежден из-за шестого и наибольшего ядерное испытание, проведенного в сентябре этого года".

Как сообщал УНН, в КНДР обрушился тоннель для испытания ядерного оружия Punggye-ri, в результате чего погибли 200 человек