Разведка Южной Кореи заявила, что КНДР готовит новый запуск ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По данным разведки Южной Кореи, КНДР готовится к проведению нового ракетного испытания. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Южная Корея предупредила о возможности проведения нового ракетного испытания КНДР. Такие выводы сделала разведка страны проанализировав и обнаружив активность на научно-исследовательских базах Северной Кореи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР проводит учебные эвакуации в рамках "подготовки к войне"
Кроме того, по данным разведки, "полигон для проведения ядерных испытаний на северо-западе страны Пунгэри мог быть поврежден из-за шестого и наибольшего ядерное испытание, проведенного в сентябре этого года".
Как сообщал УНН, в КНДР обрушился тоннель для испытания ядерного оружия Punggye-ri, в результате чего погибли 200 человек