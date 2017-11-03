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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39669 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107091 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100107 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103069 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102636 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84553 просмотра

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Два бомбардировщика США пролетели над Корейским полуостровом

Два бомбардировщика США пролетели над Корейским полуостровом

Киев  •  УНН

 • 10664 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Два бомбардировщика ВВС США провели учения в районе Корейского полуострова, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что учения были проведены в сопровождении истребителей из Южной Кореи и Японии.

“Миссия постоянного присутствия бомбардировщиков была спланирована заранее и не является ответом на какое-нибудь текущее событие”, — говорится в заявлении ВВС.

Также сообщается, что учениях принимают участие бомбардировщики B1-B, основанные на базе ВВС США на острове Гуам.

Как сообщал УНН, разведка Южной Кореи заявили, что КНДР готовит новый запуск ракеты .

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