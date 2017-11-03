Два бомбардировщика США пролетели над Корейским полуостровом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Два бомбардировщика ВВС США провели учения в районе Корейского полуострова, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что учения были проведены в сопровождении истребителей из Южной Кореи и Японии.
“Миссия постоянного присутствия бомбардировщиков была спланирована заранее и не является ответом на какое-нибудь текущее событие”, — говорится в заявлении ВВС.
Также сообщается, что учениях принимают участие бомбардировщики B1-B, основанные на базе ВВС США на острове Гуам.
Как сообщал УНН, разведка Южной Кореи заявили, что КНДР готовит новый запуск ракеты .