КНДР обвинила США в попытках "разжечь ядерную войну"

По утверждениям Пхеньяна, "гангстерские американские империалисты" проводили военные учения для "нанесения неожиданного ядерного удара". Соответствующие заявления Северной Кореи появились после того, как два бомбардировщика США пролетели над северным островом.

"Действия США ясно указывают на то, что бандитские американские империалисты - это те, кто ухудшает ситуацию на Корейском полуострове и пытаются разжечь ядерную войну", - заявили в Пхеньяне.

Как сообщал УНН, по данным разведки Южной Кореи, КНДР готовится к проведению нового ракетного испытания.