США примут решение о внесении КНДР в список спонсоров терроризма - Трамп

“Мы намерены принять решение очень скоро”, — сказал он сопровождающим его журналистам на борту самолета по пути в Токио.

Отмечается, что при этом Д.Трамп подчеркнул, что КНДР представляет “очень большую проблему для США и для всего мира”.

“Мы хотим, чтобы она была решена. В течение 25 лет была абсолютная слабость, вот почему сейчас мы применяем совершенно другой подход”, — добавил президент США.

Как сообщал УНН, Северная Корея обвинила США в попытках “разжечь ядерную войну”.