США примут решение о внесении КНДР в список спонсоров терроризма - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что “очень скоро” примет решение о внесении КНДР в список стран-спонсоров терроризма, передает УНН со ссылкой РИА “Новости”.
“Мы намерены принять решение очень скоро”, — сказал он сопровождающим его журналистам на борту самолета по пути в Токио.
Отмечается, что при этом Д.Трамп подчеркнул, что КНДР представляет “очень большую проблему для США и для всего мира”.
“Мы хотим, чтобы она была решена. В течение 25 лет была абсолютная слабость, вот почему сейчас мы применяем совершенно другой подход”, — добавил президент США.
Как сообщал УНН, Северная Корея обвинила США в попытках “разжечь ядерную войну”.