Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР

"НУ, я встречаюсь с разными людьми из многих стран ... Я собираюсь на Филиппины ... Я готов сесть для переговоров, с кем только считать необходимым. Я не думаю, что это признак силы или слабости. Я думаю, что садиться за стол переговоров с людьми - это не так уж плохо. Поэтому я, безусловно, готов встретиться с Ким Чен Ыном. Но посмотрим, как оно будет. Пока рано говорить об этом", - сказал президент США.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил о том, что "очень скоро" примет решение о внесении КНДР в список стран-спонсоров терроризма.