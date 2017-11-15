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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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14:39 • 51454 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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В США впервые за 40 лет рассмотрят возможность запуска ядерного оружия

В США впервые за 40 лет рассмотрят возможность запуска ядерного оружия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Впервые за более чем 40 лет американский Конгресс начал рассмотрение полномочий президента о начале использования США ядерного оружия, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Сенатор от Республиканской партии Боб Коркер созвал во вторник слушания по вопросу процесса запуска ядерного удара. Этот процесс был впервые одобрен в 1946 году, когда Гарри Трумэн стал президентом - после того, как атомные бомбы были сброшены над Хиросимой и Нагасаки.

Сейчас, если президент решит нанести удар, он может коротко проконсультироваться с военными и гражданскими советниками, которые, вероятно, попытаются изменить его мнение. Но в конечном итоге подразделения вооруженных сил должны будут следовать приказам Главы государства.

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Генералы из круга президента США Дональда Трампа - глава Пентагона Джеймс Маттис, глава аппарата Белого дома Джон Келли или советник по вопросам национальной безопасности американского президента Герберт Раймонд МакМастер не имеют полномочий отменить приказ президента, отмечает издание.

Кроме того отмечается, что по последним оценкам, ракета, запущенная лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, может достичь Соединенных Штатов в течение 30-40 минут.

"Я волнуюсь, честно говоря, о доступе к ядерным кодов запуска. О том, что он (Дональд Трамп), на пике ярости, решит сделать что-то через Кима Чен Ына - тогда честно говоря очень мало сможет его остановить", - заявил бывший директор бюро национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Напомним, ранее Трамп заявил о готовности провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

 

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