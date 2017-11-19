Генерал США заявил, что не подчинится "незаконному" приказу Трампа о ядерной атаке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Американский генерал Джон Хайт, ответственный за атомный арсенал страны, заявил, что не подчинится “незаконному” указу президента Дональда Трампа о ядерном ударе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Глава Стратегического командования ВС США, ответственный за атомный арсенал страны, генерал Джон Хайт заявил, что не станет подчиняться “незаконному” распоряжению президента США Д.Трампа о применении ядерного оружия.
“Мне кажется, нас держат за всех своих. Однако мы не дураки. О подобных вещах (применение ядерного оружия — ред.) мы серьезно думаем”, — заявил он.
Также генерал добавил: “Что может произойти, если речь зайдет о чем-то незаконном? Тогда я скажу: господин президент, это незаконно”.
Кроме того, он отметил, что всегда можно обсудить альтернативные решения.
Министерство обороны США пока не отреагировало на высказывания Д.Хайта.
Как сообщал УНН, в США впервые за 40 лет рассмотрят возможность запуска ядерного оружия.