Генерал США заявил, что не подчинится "незаконному" приказу Трампа о ядерной атаке

Глава Стратегического командования ВС США, ответственный за атомный арсенал страны, генерал Джон Хайт заявил, что не станет подчиняться “незаконному” распоряжению президента США Д.Трампа о применении ядерного оружия.

“Мне кажется, нас держат за всех своих. Однако мы не дураки. О подобных вещах (применение ядерного оружия — ред.) мы серьезно думаем”, — заявил он.

Также генерал добавил: “Что может произойти, если речь зайдет о чем-то незаконном? Тогда я скажу: господин президент, это незаконно”.

Кроме того, он отметил, что всегда можно обсудить альтернативные решения.

Министерство обороны США пока не отреагировало на высказывания Д.Хайта.

Как сообщал УНН, в США впервые за 40 лет рассмотрят возможность запуска ядерного оружия.