Американський генерал закликав морпіхів США у Норвегії готуватися до війни
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Генерал Роберт Неллер, командувач Корпусу морської піхоти США, попередив своїх підлеглих про наближення війни та закликав їх готуватись до майбутньої битви. Про це інформує УНН з посиланням на Голос Америки.
Відповідну заяву Неллер зробив під час візиту на запрошення уряду Норвегії до американських морських піхотинців, розташованих на території країни Скандинавського півострова на ротаційній основі.
Генерал наголосив на тому, що Росія та тихоокеанський регіон є основними можливими зонами збройного конфлікту в майбутньому.
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“Сподіваюсь, що неправий, але наближається війна... Ви вже берете участь у бою, перебуваючи тут — в інформаційному бою, політичному”, — цитує слова генерала видання Military.com.
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Видання відзначає, що морським піхотинцям США у Норвегії раніше заборонили використовувати слово “Росія” у спілкуванні зі ЗМІ.
Слід зазначити, що Російська Федерація неодноразово виступала проти присутності морських піхотицнів США у Норвегії.
Як раніше зазначало УНН, Білий Дім оприлюднив оновлену Стратегію національної безпеки США, що позначає глобальні загрози, найбільшими з яких визнано РФ та Китай.