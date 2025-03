Американский эсминец вошел в Балтийское море

Корабль способен нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью полета 1,6 тыс. км и вооружен системой противоракетной обороны под названием Aegis.

В настоящее время эсминец плывет на восток вдоль побережья Германии.

Напомним, 25 февраля в порт Одессы прибыл американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG-75) класса "Арли Берк". Трехдневный визит проходит в рамках запланированных мероприятий украинского-американского двустороннего сотрудничества.

Willkommen zurück: #USSGravely mit #NATO #SNMG1 rund um Kap Skagen auf dem Weg in den Großen Belt und weiter in die zentrale #Ostsee Screenshot von @MarineTraffic pic.twitter.com/UYJVnlistT

— Frank Behling (@KielDolphin) 25 лютого 2019 р.

Gunner's Mate 3rd Class Andrew Figueroa fires a shot line from #USSGravely to #German@deutschemarine FGS Spessart during a replenishment at sea. #WeAreNato

.@NATO @NATO_MARCOM pic.twitter.com/LBHh7NwyfS

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet(@USNavyEurope) 26 лютого 2019 р.