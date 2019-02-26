Военный эксперт: Замана должен отвечать за свои действия на посту руководителя Генштаба

"Прежде всего, ясно, что начальник Генштаба должен отвечать за то, что произошло и, простите, когда его Турчинов по непонятным вопросам назначал "смотрящим" за ВРУ за Министерством обороны (22 февраля 2014 Замана был назначен ВР уполномоченным за деятельностью Минобороны - ред.) мне, например это было не понятно. Все о чем я знаю, оно находится в плоскости закрытой информации", - пояснил эксперт, добавив, что Замана должен ответить за те приказы, которые отдавал совместно с тогдашним министром обороны Павлом Лебедевым.

Как сообщал УНН, 25 февраля военной прокуратурой совместно с СБУ задержано за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковника Владимира Замана. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта.



В обвинении, в частности, говорится, что по приказу Заманы в Украине было сокращено 3205 работников военных комиссариатов, ликвидировано бумажный учет военнослужащих запаса по военно-учетным специальностям. Сторона обвинения заявляет, что всего в 2013 году Заманой в ВСУ было сокращено почти 17 тыс. человек, расформировано более 70 воинских частей и соединений преимущественно боевого и оперативного обеспечения, учебных центров и центров комплектования в случае начала военных действий.



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Кроме того, как заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, Замана проигнорировал поручение Министерства обороны и подписал в января 2014 года приказ о фактическом дальнейшем расформирование командования Военно-воздушных сил ВСУ и вывод из подчинения военных частей, которые были привлечены к противовоздушной обороне Украины, что "подрывало обороноспособность страны".

Напомним Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.