Військовий експерт: Замана повинен відповідати за свої дії на посаді керівника Генштабу

"Перш за все, ясно, що начальник Генштабу повинен відповідати за те, що відбулося і, вибачте, коли його Турчинов з незрозумілих питань призначав "смотрящим" через ВРУ за Міністерством оборони (22 лютого 2014 року Замана був призначений ВР уповноваженим за діяльністю Міноборони – ред.) мені, наприклад було це не зрозуміло. Все про що я знаю, воно знаходиться в площині закритої інформації", - пояснив експерт, додавши, що Замана має відповісти за ті накази, які віддавав спільно з тодішнім міністром оборони Павлом Лебедєвим.

Як повідомляв УНН, 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 березня.



В обвинуваченні, зокрема, йдеться, що за наказом Замани в Україні було скорочено 3205 працівників військових комісаріатів, ліквідовано паперовий облік військовослужбовців запасу за військово-обліковими спеціальностями. Сторона обвинувачення заявляє, що всього у 2013 році Заманою у ЗСУ було скорочено майже 17 тис. осіб, розформовано понад 70 військових частин і з'єднань переважно бойового та оперативного забезпечення, навчальних центрів та центрів комплектування на випадок початку воєнних дій.



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Крім того, як заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, Замана проігнорував доручення Міністерства оборони і підписав у січні 2014 року наказ про фактичне подальше розформування командування Військово-повітряних сил ЗСУ та виведення із підпорядкування військових частин, які було залучено до протиповітряної оборони України, що "підривало обороноздатність країни".

Нагадаємо Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 вповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.