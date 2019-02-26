В МИД надеются на начало конфиденциальных консультаций по укреплению украинских ВМС

"Мы сегодня чувствуем солидарность со стороны друзей из США и ЕС, абсолютно всех. Именно этот символический визит свидетельствует, что мы вместе", - сказал Климкин, отметив, что на мероприятии присутствуют представители румынского председательства в ЕС и представители Брюсселя.

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"А с другой стороны этот визит должен предоставить толчок серьезных, предметных и конфиденциальных консультаций - как помочь украинским ВМС, поскольку после оккупации Крыма в значительной степени наши суда остались там, на оккупированной территории", - отметил министр.

Он выразил уверенность в том, что в Украине есть герои, которые смогут построить новые Военно-морские Силы.

Напомним, украинские "Кентавры" вышли в Черное море.