В МИД надеются на начало конфиденциальных консультаций по укреплению украинских ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сегодня в Одессе состоялась встреча главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина с американскими и западными партнерами, на которой обсуждалась поддержка украинским ВМС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, общаясь с прессой на территории Одесского морского порта по случаю пребывания в Черном море ракетного эсминца ВМС США, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня чувствуем солидарность со стороны друзей из США и ЕС, абсолютно всех. Именно этот символический визит свидетельствует, что мы вместе", - сказал Климкин, отметив, что на мероприятии присутствуют представители румынского председательства в ЕС и представители Брюсселя.
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"А с другой стороны этот визит должен предоставить толчок серьезных, предметных и конфиденциальных консультаций - как помочь украинским ВМС, поскольку после оккупации Крыма в значительной степени наши суда остались там, на оккупированной территории", - отметил министр.
Он выразил уверенность в том, что в Украине есть герои, которые смогут построить новые Военно-морские Силы.
Напомним, украинские "Кентавры" вышли в Черное море.