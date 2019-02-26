В МИД надеются на начало конфиденциальных консультаций по укреплению украинских ВМС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 25097 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46853 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120833 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123429 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124707 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122620 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155053 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117344 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145194 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В МИД надеются на начало конфиденциальных консультаций по укреплению украинских ВМС

В МИД надеются на начало конфиденциальных консультаций по укреплению украинских ВМС

Киев  •  УНН

 • 13981 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сегодня в Одессе состоялась встреча главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина с американскими и западными партнерами, на которой обсуждалась поддержка украинским ВМС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, общаясь с прессой на территории Одесского морского порта по случаю пребывания в Черном море ракетного эсминца ВМС США, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня чувствуем солидарность со стороны друзей из США и ЕС, абсолютно всех. Именно этот символический визит свидетельствует, что мы вместе", - сказал Климкин, отметив, что на мероприятии присутствуют представители румынского председательства в ЕС и представители Брюсселя.

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"А с другой стороны этот визит должен предоставить толчок серьезных, предметных и конфиденциальных консультаций - как помочь украинским ВМС, поскольку после оккупации Крыма в значительной степени наши суда остались там, на оккупированной территории", - отметил министр.

Он выразил уверенность в том, что в Украине есть герои, которые смогут построить новые Военно-морские Силы.

Напомним, украинские "Кентавры" вышли в Черное море.

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